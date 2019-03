Uma análise preliminar dos dados da caixa preta do avião da Ethiopian Airlines mostrou "claras similaridades" com acidente da Lion Air, ocorrido em outubro passado na Indonésia, afirmou neste domingo o ministra dos Transportes da Etiópia, Dagmawit Moges. Ambas voavam com modelos 737 MAX 8 da Boeing.



Sem fornecer detalhes sobre quais seriam as semelhanças identificadas, a ministra afirmou que os dados do voo ET302 foram validados por investigadores da Etiópia e dos Estados Unidos. Segundo ela, os especialistas conseguiram recuperar todos os dados relevantes da caixa preta. Um relatório preliminar sobre o acidente deve ser divulgado em 30 dias.



No domingo passado, dia 10, um avião da aérea etíope que se deslocava da capital Adis Abeba a Nairóbi, capital do Quênia, caiu logo após a decolagem. Todos as 157 pessoas que estavam a bordo na aeronave morreram. Fonte: Dow Jones Newswires.