Deutsche Bank e Commerzbank confirmam negociações sobre fusão

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, e o concorrente Commerzbank confirmaram nesta manhã que deram início as negociações. Em breve comunicado, o Commerzbank anunciou que as duas instituições "concordaram hoje em iniciar discussões sobre uma potencial fusão".



O Deutsche Bank, por sua vez, anunciou que seu conselho de administração decidiu "rever opções estratégicas", enfatizando que não há certeza sobre o possível resultado das tratativas. "Nesse contexto, confirmamos que estamos engajados em discussões com o Commerzbank", concluiu o banco.



O anúncio deste domingo acontece após meses de especulações de que os dois bancos, incentivados pelo governo alemão, iriam explorar uma possível combinação de ativos. Ao final de 2018, as duas instituições empregavam mais de 133 mil funcionários. Fonte: Associated Press.