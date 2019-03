Filha de Michael Jackson usa Twitter para desmentir tentativa de suicídio

Paris Jackson (foto: CHRIS DELMAS)

A filha do cantor e compositor Michael Jackson, Paris Jackson, teria sido hospitalizada neste sábado após tentativa de suicídio. A notícia foi publicada pelo site de notícia TMZ, que informou ainda que a polícia recebeu um alerta na casa de Paris, no início da manhã deste sábado.A informação foi, no entanto, desmentida pela própria Paris, em seu perfil no Twitter. "Vão se f****, seus mentirosos", escreveu ela.De acordo com o TMZ, o ato de Paris é uma resposta ao documentário 'Deixando Neverland', que relata as acusações de pedofilia contra seu pai.'Deixando Neverland' será exibido no Brasil em duas partes na HBO, nos dias 16 e 17 de março.Também neste sábado, a revista People informou que a filha de Michael Jackson se internou em uma clínica de reabilitação para "tratar de sua saúde mental e emocional".A filha de Michael Jackson, que está com 20 anos de idade, já falou abertamente com os fãs e a imprensa sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade.Segundo a a revista People, Paris sentiu a necessidade de se internar após "um ano muito corrido, em que ela trabalhou sem parar ao redor do mundo"."Ela precisou de um tempo para se desligar do mundo, e priorizar a sua saúde física, mental e emocional", teria dito uma fonte próxima à estrela.Em 2013, Jackson foi internada após uma tentativa de suicídio. Falando à "Rolling Stone" anos depois, ela se abriu sobre a época mais conturbada de sua vida, nos anos após a morte do pai, em 2009."Eu era louca. Louca de verdade. Eu estava lidando com muitas coisas que adolescentes lidam rotineiramente, mas também manejando a minha depressão e ansiedade sem tratamento. Eu tinha muito ódio de mim mesma", comentou.