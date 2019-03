Vice-presidente da Comissão Europeia aventa adiamento em duas etapas para Brexit

O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, aventou a possibilidade de um adiamento em duas etapas da saída do Reino Unido da União Europeia, atualmente marcada para 29 de março. O Reino Unido deve buscar um adiamento curto se os legisladores aprovarem o acordo de saída da UE já duas vezes rejeitado, ou um adiamento mais longo, se a proposta de acordo novamente não for aprovada.



Timmermans disse ao jornal alemão Funke, em comentários publicados neste sábado, que o Reino Unido precisa saber por que precisa de uma extensão de prazo. Ele acrescentou que "enquanto isso não estiver claro, o Brexit só pode ser adiado por algumas semanas, apenas para evitar uma saída caótica em 29 de março".



Timmermans afirmou ainda que, durante este tempo, os britânicos "devem nos dizer o que querem: novas eleições? Um novo referendo? Só depois disso podemos falar de uma extensão de prazo de vários meses". Fonte: Associated Press.