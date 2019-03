Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Aliança dos Fabricantes de Automóvel (Aliança do Automóvel), associação comercial que representa 12 produtores de carros, concedeu a David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne Lidar, Inc., o prêmio Autos2050®. Hall foi escolhido na categoria Criatividade, que homenageia executivos com criatividade e originalidade excepcionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190315005608/pt/

David Hall, Chief Executive Officer and Founder of Velodyne Lidar, Inc. (Photo: Business Wire)

A Aliança do Automóvel reconheceu Hall como líder do setor por atingir os objetivos de direção autônoma segura da empresa, fornecendo alguns dos mais avançados sensores Lidar pelo preço da categoria automotiva. Além disso, a organização elogiou Hall por presidir a Velodyne durante a Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma de 2018, que procurou instruir o público, a imprensa e o setor sobre as vantagens da segurança do veículo autônomo (VA) e os desafios do setor. A Aliança do Automóvel também ressaltou a colaboração estreita com a organização Mothers Against Drunk Driving (Mães contra a Condução de Veículos sob o Efeito do álcool) para impulsionar a mobilidade com segurança.

"David Hall foi escolhido vencedor do prêmio Autos2050 por suas contribuições inovadoras ao setor automotivo no ano passado", declarou Dave Schwietert, presidente interino e diretor executivo da Aliança do Automóvel. "O talento de David e as inovações dos produtos para a autonomia do veículo e auxílio do motorista estão proporcionando enormes benefícios sociais, pois permitem maior segurança do veículo, deslocamentos de mais qualidade e melhores opções de mobilidades às pessoas que não podem dirigir."

Hall receberá seu prêmio Autos2050 no evento Autos2050®, que contará com um encontro sobre os desafios das políticas públicas e tecnologias automotivas, a ser realizado antes do jantar de premiação, em 2 de abril de 2019, no Auditório Andrew Mellon, em Washington, D.C.

"O que busco é o sorriso no rosto de outra pessoa quando usa meu produto e se alegra com isso", afirmou Hall, ao ser perguntado sobre sua invenção. "É uma honra ser indicado pelos meus colegas para um prêmio tão importante. A missão essencial da Velodyne sempre foi promover a autonomia dos veículos, sem se esquecer da melhoria no custo da tecnologia, conveniência e segurança de direção."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções Lidar mais inteligentes e avançadas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores Lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas Lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o econômico Puck?, o versátil Ultra Puck?, o perfeito para autonomia L4-L5 Alpha Puck?, o VelaDome? de ângulo ultra-amplo, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor. Para saber mais sobre a Lidar, visite a página Lidar 101 da Velodyne.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190315005608/pt/

Sean Dowdall Landis Communications Inc. para a Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.