Canadá reforça segurança em mesquitas após ataque na Nova Zelândia

Várias cidades canadenses reforçaram nesta sexta-feira a segurança em torno de suas mesquitas, após o ataque contra dois locais de culto muçulmano na Nova Zelândia que deixou 49 mortos, ato qualificado de "terrível" pelo premier canadense, Justin Trudeau.

"Atacar as pessoas durante a oração é algo horrível e o Canadá condena vigorosamente os tiroteios de hoje na Nova Zelândia", escreveu Trudeau no Twitter.

"Nossas condolências às vítimas e seus familiares. Compartilhamos o luto dos neozelandeses e dos muçulmanos de todo o mundo".

Um extremista de direita equipado com armas semiautomáticas invadiu nesta sexta-feira duas mesquitas na cidade de Christchurch, matando 49 fiéis e ferindo dezenas de pessoas.

"Em resposta" a este atentado "vamos reforçar a presença policial" em Toronto em torno dos locais de culto, "em particular as mesquitas", anunciou a polícia da maior cidade do Canadá, que abriga cerca de 60 mesquitas.

Uma vigilância policial "especial" também foi ativada em Montreal, disse à AFP um agente local.

Em Quebec, uma porta-voz da polícia confirmou que as forças da ordem "reforçaram a proteção das mesquitas".