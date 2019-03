Gigantesco protesto contra Buteflika toma conta da Argélia

Uma multidão impressionante se manifestou nesta sexta-feira no centro de Argel contra a extensão do mandato do presidente Abdelaziz Buteflika, que adiou esta semana as eleições presidenciais marcadas para o final de abril.

Esta é a quarta sexta-feira consecutiva de manifestações contra o presidente de 82 anos.

Foi difícil estabelecer o número aproximado de manifestantes, já que nem as autoridades nem os manifestantes forneceram números.

A mobilização pareceu ser similar em número de manifestantes ao da última sexta-feira, estimada excepcionalmente pela imprensa e analistas argelinos.

Como em Argel, houve uma forte mobilização em Oran e Constantine, segundo jornalistas da imprensa argelina na área.

Buteflika, fragilizado pelas consequências de um derrame que sofreu em 2013, o que torna suas aparições públicas muito escassas, enfrenta um protesto maciço, nunca visto desde a sua eleição como presidente há 20 anos.

O presidente respondeu às queixas retirando sua candidatura para um quinto mandato e suspendendo as eleições presidenciais marcadas para 18 de abril até depois de uma Conferência Nacional que deve reformar o país e preparar uma nova Constituição.

Este anúncio realmente estende seu mandato, além de 28 de abril, quando chegou ao fim.

"Queremos eleições sem 'Butef'!", afirmava um cartaz em Argel, resumindo o sentimento dos manifestantes desde o anúncio do presidente.

Na terça e quarta-feira, estudantes universitários, bem como professores e alunos do ensino médio demonstraramque achavam que a mensagem das ruas não estava sendo ouvida.

Durante toda a semana, as convocações para demonstrações, pela quarta sexta-feira consecutiva, foram compartilhadas nas redes sociais, com hastags "#partiu_todos", "#Fora".

Na terça-feira, o logotipo inicial das manifestações que começaram em 22 de fevereiro - um "5" dentro de um círculo e riscado em vermelho - se tornou um "4" para protestar contra a extensão do quarto mandato.

