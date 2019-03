Quatro pessoas foram presas após ataques a mesquitas na Nova Zelândia

A polícia neozelandesa prendeu três homens e uma mulher sob a suspeita de terem atacado a tiros duas mesquitas na cidade de Christchurch, a terceira maior do país, nesta sexta-feira, 15.



Há "várias" vítimas fatais, segundo as autoridades locais. Embora a extensão da tragédia ainda não tenha sido revelada, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, afirmou que esta sexta "é um dos dias mais sombrios" da história do país.



Além dos ataques a tiros, a polícia de Christchurch desativou diversos explosivos encontrados em veículos.