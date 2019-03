Tiroteios em mesquitas da Nova Zelândia deixam vários mortos

Várias pessoas morreram nesta sexta-feira em tiroteios em duas mesquitas da Nova Zelândia, e ao menos um suspeito foi detido, informou a polícia, citando "múltiplas vítimas".

"As vítimas fatais ocorreram em dois locais diferentes", duas mesquitas da cidade de Christchurch, informou o comissário Mike Bush.

A polícia advertiu a população a evitar as mesquitas em todo o país.

Mike Bush informou que todas as escolas de Christchurch estão fechadas e a polícia pediu "às pessoas no centro da cidade que evitem permanecer nas ruas e informem qualquer comportamento suspeito".

Segundo diversas fontes, toda a equipe de cricket de Bangladesh estava em uma das mesquitas no momento do ataque, mas os jogadores conseguiram fugir para um parque ao lado do prédio.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, lamentou que seu país vive um dos "dias mais obscuros" de sua história diante das "múltiplas vítimas" em duas mesquitas.

"Fica claro que este é um dos dias mais obscuros da Nova Zelândia. Claramente, o que ocorreu aqui foi um ato de violência extraordinário e sem precedentes".

Mais cedo, a polícia havia informado "uma situação muito séria e instável em Christchurch com um atirador". "A polícia responde com toda a capacidade para controlar a situação, mas o risco permanece extremamente elevado".