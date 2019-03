Várias pessoas morreram nesta sexta-feira quando um atirador abriu fogo em uma mesquita durante as orações vespertinas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, segundo a imprensa local.

De acordo com jornalistas, no local há ao menos seis mortos, e em consequência do incidente toda a Ilha Sul da Nova Zelândia se encontra bloqueada enquanto a polícia busca o responsável pelos disparos.