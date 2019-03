Parlamento britânico aprova projeto para pedir adiamento do Brexit

O Parlamento do Reino Unido aprovou por 412 votos a favor e 202 contra o projeto que orienta o governo da primeira-ministra Theresa May a pedir até ao menos 30 de junho o adiamento do período do Brexit à União Europeia.



No entanto, a extensão exata que será pedida vai depender do terceiro voto do acordo do Brexit proposto pela primeira-ministra Theresa May, que o governo pretende promover na semana que vem. Se for aprovado o acordo até 20 de março, a solicitação à UE será pelo adiamento da separação até 30 de junho.



Uma extensão mais longa poderia exigir a participação do Reino Unido na eleição do Parlamento Europeu. (Equipe AE)