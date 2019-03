Os deputados britânicos aprovaram nesta quinta-feira uma moção do governo que propõe pedir à UE um adiamento da data do Brexit, que será mais ou menos longo dependendo se o controvertido acordo de Theresa May for adotado ou não.

Segundo a moção, aprovada por 412 votos a 202, o Parlamento "aceita que o governo busque um acordo com a União Europeia" para adiar a data em que o Reino Unido deveria deixar o bloco, definida até o dia 29 de março.