Parlamento britânico rejeita emenda por 2ª consulta popular do Brexit

O Parlamento do Reino Unido rejeitou há pouco por 334 votos a 85 a emenda que previa uma segunda consulta popular para o Brexit.



Esta é a primeira votação de uma série sobre o divórcio britânico da União Europeia no dia de hoje. O adiamento ou a extensão do prazo para o Brexit, previsto no Artigo 50, também vai passar pela apreciação dos parlamentares nesta quinta-feira. (Equipe AE)