Tusk diz que vai defender longo adiamento para saída do Reino Unido da UE

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sugeriu nesta quinta-feira que a União Europeia deverá ser a favor de conceder ao Reino Unido um amplo adiamento para sua saída do bloco.



Em mensagem publicada no Twitter, Turk disse que, em consultas que precederão a reunião de cúpula da UE da próxima semana em Bruxelas, ele apelará aos líderes das outras 27 nações do bloco que "estejam abertos a uma longa extensão se o Reino Unido considerar necessário repensar sua estratégia de Brexit e construir um consenso em torno disso."



Mais tarde, o Parlamento britânico irá votar uma proposta para adiar a data final para a implementação do Brexit, marcada para o dia 29. Ontem, os legisladores votaram contra a possibilidade de um Brexit sem acordo.