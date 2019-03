Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou os detalhes do MWC Los Angeles 2019, em parceria com a CTIA, incluindo as empresas participantes, expositores, programas e atividades que ocorrerão no terceiro encontro anual do evento. Com o tema "Conectividade Inteligente", o MWC19 Los Angeles, renomeado do Mobile World Congress Americas, será realizado de 22 a 24 de outubro de 2019, no Los Angeles Convention Center. Mais de 22 mil participantes, incluindo mais de 60% em cargos de nível sênior, e mais de mil empresas de todo o setor de telefonia móvel e setores adjacentes da indústria devem participar do MWC19 Los Angeles.

"Este vai ser um momento especialmente empolgante para o setor de telefonia móvel, já que o 5G terá um alcance maior e um aumento de casos de uso em total exibição no MWC19 Los Angeles, tornando-se o evento obrigatório das indústrias das Américas", disse John Hoffman, diretor executivo da GSMA Ltd. "Estamos ansiosos para retornar à cidade de Los Angeles para mostrar como a Conectividade Inteligente - 5G, hiperconectividade de IoT, inteligência artificial e big data - está transformando vários setores por todo o evento."

O MWC19 Los Angeles é o principal evento B2B que ilustra a convergência dos setores de conteúdo, mídia e entretenimento com dispositivos móveis. A GSMA anunciou também que o evento Digital Hollywood, uma conferência de entretenimento e tecnologia de três dias, acontecerá no mesmo local. Agora em seu 27o ano em Los Angeles, o Digital Hollywood acontecerá no MWC19 Los Angeles de 21 a 23 de outubro.

As principais marcas demonstram inovações em 5G, IoT, AI e conteúdo imersivo

Os principais participantes do ecossistema de tecnologia móvel e setores adjacentes se reunirão para mostrar como a conectividade inteligente incentiva a inovação em todos os modelos de negócios. Mais de mil participantes, entre eles a Amazon, Amdocs, American Tower, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, DARPA, Ericsson, G&D; Security, Gemalto, gsmExchange, Hewlett Packard Enterprises, JMA Wireless, MasterCard, Mavenir, Netcracker Technology, Nokia, Qualcomm, Sprint, Synchronoss, T-Mobile, Verizon, VMWare e Xiaomi, entre outros.

Zonas e pavilhões dedicados em toda a exposição destacarão vários setores da indústria móvel. No South Hall, a IoT Zone exibirá demonstrações das tecnologias de IoT atuais e futuras de novas e estabelecidas empresas no espaço da IoT. O West Hall ostenta várias experiências, incluindo a App Zone, onde os desenvolvedores mostram ferramentas móveis de última geração; a Hollywood Zone que apresenta o evento Digital Hollywood, empresas de mídia e tecnologia; NEXTech Zone que exibe empresas e tecnologias inovadoras que incentivam a transformação disruptiva por todo o ecossistema móvel, incluindo a realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), robótica e inteligência artificial, entre outros; e o gsmExchange Retail e Distribution Pavilion que apresenta soluções de tecnologia móvel para e-commerce e cadeia de suprimentos e muito mais.

Conferência MWC19 Los Angeles

O programa da conferência MWC19 Los Angeles explorará os principais tópicos do 5G, IoT, Inovação Disruptiva e Conteúdo Imersivo. A conferência incluirá quatro palestras de alto interesse com diretores executivos de todo o amplo ecossistema móvel e setores adjacentes da indústria, uma série de 33 sessões para explorar como a conectividade inteligente possibilita capacidades novas e de transformação em setores como o automotivo, tecnologia financeira, mídia e entretenimento e varejo, e a trilha "Everything Policy" da CTIA, que tem como foco as tendências e desenvolvimentos no governo e nas políticas públicas.

4YFN lança novas atividades em Los Angeles

O evento de startups 4YFN (Four Years from Now) retorna ao MWC19 Los Angeles com mais de 150 startups expositoras, 100 investidores e parceiros com liderança em inovação corporativa. Mais uma vez localizado no West Hall do LACC, o programa do 4YFN incluirá discursos inaugurais inspiradores e de celebridades, lançamentos de livros, painéis no palco e palestras amigáveis com curadoria de importantes especialistas em empreendedorismo.

A GSMA anunciou novas atividades adicionais para o evento de startups. O 4YFN inaugurará sua bem-sucedida Discovery Area do 4YFN Barcelona pela primeira vez em Los Angeles, que inclui o 4YFN Investors and Community Club, uma área dedicada a workshops e programas de orientação e uma etapa de discursos rápidos sem interrupções sobre um produto ou objetivo. O 4YFN também lançará um Investor Festival, em parceria com a Expert Dojo, que facilitará mais de 500 encontros com discursos rápidos de investidores/empresários. Para o que há de mais recente no 4YFN, acesse: www.mwclosangeles.com/experiences/4yfn

Retorno do programa Women4Tech

Com participação em todos os três dias do MWC19 Los Angeles, o Women4Tech foi idealizado para abordar e reduzir as diferenças de gênero no setor de dispositivos móveis. Um elemento central do programa é a Cúpula Women4Tech, com apresentações de abertura e painéis de discussão que exploram temas como igualdade de gênero e desenvolvimento de carreira; orientação e educação de jovens; mulheres na comunicação e setores verticais; e mulheres como empreendedoras e inovadoras. Atividades adicionais do Women4Tech incluirão uma sessão rápida de treinamento e networking; passeios especializados do MWC Los Angeles; e atividades do Women4Tech no 4YFN.

Expansão do YoMo no MWC Los Angeles

O Youth Mobile Festival (YoMo) retorna à cidade de Los Angeles para inspirar uma nova geração na busca por educação e carreiras nos campos da ciência, tecnologia, engenharia, arte e design e matemática (STEAM). O YoMo reunirá mais de 150 escolas da área e mais de 100 exposições interativas de empresas das partes interessadas.

Uma novidade para o YoMo Los Angeles deste ano é a "Teacher Track", um programa de conferência dedicado de dois dias para educadores sobre a transformação digital da sala de aula, em parceria com o Departamento de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles.

O festival, gratuito para professores, alunos e suas famílias, atrairá 15 mil visitantes em experiências educativas envolventes, divertidas e práticas e mais de 1.500 horas de conteúdo. O YoMo acontecerá novamente no Kentia Hall do LACC e abrangerá o evento MWC19 Los Angeles de três dias. Para mais informações sobre o evento YoMo, acesse: www.mwcyomo.com/us/.

Palco MWC19 Los Angeles para as finais do desafio da DARPA

A GSMA também anunciou que o MWC19 Los Angeles sediará o desafio Spectrum Collaboration Challenge (SC2) de três anos da DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa), uma competição pública inovadora de prêmios, que utiliza a inteligência artificial para liberar todo o potencial do espectro da rede sem fio. A DARPA tem como foco a realização de investimentos essenciais em tecnologias inovadoras para a segurança nacional. A agência é responsável por inovações técnicas transformacionais, incluindo a introdução da Internet, a miniaturização do GPS, o avanço de assistentes pessoais habilitados por IA e muito mais. O evento SC2 Championship contará com rádios equipados com IA, que competem em confronto direto perante um público ao vivo, demonstrando um novo paradigma de gerenciamento autônomo de espectro sem fio. O evento será aberto a todos os participantes do MWC19 em Los Angeles, assim como ao público e a participação é gratuita.

O primeiro, o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios de US$ 2 milhões, US$ 1 milhão e US$ 750.000, respectivamente. Os desafios anteriores da DARPA se concentraram em veículos autônomos, assistência robótica a desastres e sistemas automáticos de defesa cibernética, entre outros. Para mais informações sobre o evento SC2, acesse: www.SpectrumCollaborationChallenge.com/

"Agora em seu terceiro ano, este evento MWC está ganhando um tremendo dinamismo, além do programa de conferências da exposição e de nível mundial, como ficou evidente na Digital Hollywood, DARPA e programas expandidos em educação por toda a região", disse Hoffman. "Temos o prazer de mostrar como a tecnologia, na qual bilhões de pessoas confiam todos os dias, continua melhorando para conectar todos e tudo a um futuro melhor."

Participe no MWC19 Los Angeles

Mais informações sobre o MWC19 Los Angeles, incluindo como participar, expor ou patrocinar, encontram-se disponíveis em www.mwclosangeles.com. Siga os desenvolvimentos e atualizações no Twitter @GSMAEvents usando #MWC19, em nossa página MWC do LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ e no Facebook em https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo cerca de 800 operadores com mais de 300 empresas no ecossistema móvel mais amplo, incluindo fabricantes de celulares e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de Internet, bem como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz eventos líderes do setor, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress de Xangai, o Mobile World Congress das Américas e conferências do Mobile 360 Series.

Para mais informações, visite o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Sobre a CTIA

A CTIA® (www.ctia.org) representa o setor de comunicações sem fio dos EUA e as empresas em todo o ecossistema móvel que permitem aos americanos levar uma vida conectada no século XXI. Os membros da associação incluem operadoras de celular, fabricantes de dispositivos, fornecedores, assim como aplicativos e empresas de conteúdo. A CTIA defende rigorosamente, em todos os níveis do governo, políticas que promovem a inovação e o investimento contínuo em tecnologia sem fio. A associação também coordena as melhores práticas voluntárias do setor, organiza eventos educacionais que promovem o setor de tecnologia sem fio e coproduz a principal feira de tecnologia sem fio do setor. A CTIA foi fundada em 1984 e tem sua sede em Washington, D.C.

