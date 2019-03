Quase 100 passageiros ficam feridos em colisão de ferry no Japão

Pelo menos 87 passageiros de uma barca ficaram feridos, quando sua embarcação - de acordo com informações até o momento - se chocou com um animal no mar do Japão neste sábado (9), relataram jornais e a Guarda Costeira local.

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

O acidente aconteceu quando o veículo chegava à ilha de Sado, após um curto trajeto, completou a Guarda Costeira.

Aparentemente, o ferry bateu em uma baleia, animal comum nesta região, declarou um especialista em fauna marinha citado pela rádio pública NHK.

"Foi um golpe forte", disse um passageiro à NHK.

Embora a parte traseira tenha sido danificada, a barca conseguiu chegar a seu destino por seus próprios meios. Havia 121 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo, segundo a imprensa local.