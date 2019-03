Acidente com caminhão em Chiapas mata 23 imigrantes que seguiam para os EUA

Pelo menos 23 imigrantes centro-americanos morreram ontem e outros 29 ficaram feridos após o caminhão no qual viajavam capotar em uma estrada do Estado mexicano de Chiapas.



O local fica na fronteira do México com a Guatemala. O acidente ocorreu por volta das 18 horas (21 horas, no horário de Brasília), no trecho do Rio Bombona. O motorista fugiu do local.



Não foram identificadas as nacionalidades dos imigrantes. De acordo com as autoridades mexicanas, o caminhão tinha três toneladas e capotou depois de sair da estrada. As vítimas viajavam na carroceria do veículo, que não tinha matrícula para circular. (Com agências internacionais)













As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.