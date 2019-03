Multidão toma centro de Buenos Aires contra machismo e feminicídios

O clamor das mulheres pela igualdade de direitos, pelo repúdio ao patriarcado, pela liberdade de abortar e pelo fim dos feminicídios ressoou nesta sexta-feira em uma multitudinária manifestação em Buenos Aires, no Dia Internacional da Mulher.

Uma colorida, ruidosa e combativa mobilização com dezenas de milhares de pessoas, em sua maioria adolescentes e jovens adultas, desfilou durante mais de cinco horas por avenidas e ruas até desembocar na histórica Plaza de Mayo, onde foi lido um documento do movimento NiUnaMenos, em um país onde a cada 32 horas uma mulher é assassinada, segundo a ONG Casa del Encuentro.

"Estou aqui por direitos igualitários para as mulheres e contra os crimes contra mulheres. Porque queremos aborto livre e gratuito. Porque no trabalho ou na rua há violência quando te dizem que sua saia é muito curta, que você está usando decote ou que sua camisa é transparente. Porque quando há um posto executivo no trabalho, é dado a um homem", disse à AFP Georgina Scarcela, de 33 anos, funcionária bancária, com o rosto pintado com listras verdes.

Entre a multidão abundavam os lenços verdes a favor da interrupção livre e gratuita da gravidez e cartazes nos quais se denunciava que 36 de cada 100 mulheres na Argentina carecem de direitos trabalhistas e que 80% das vítimas de violência de gênero relataram ter sofrido ao menos uma vez assédio psicológico na família, no trabalho ou na rua.

A marcha coincidiu com a terceira Greve Internacional Feminista e Plurinacional de Mulheres, Lésbicas, Travestis e Trans, celebrada com motivo do 8M, o Dia Internacional da Mulher.