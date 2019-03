Pai de cinco filhos, Maradona tem outros três em Cuba, diz seu advogado

O lendário Diego Maradona, que já é pai de cinco filhos de idades entre 32 e 6 anos, dois dos quais o ex-craque só reconheceu já adultos, teria outros três em Cuba onde viveu entre 2000 e 2005, afirmou nesta sexta-feira seu advogado Matías Morla.

"Maradona tem três filhos em Cuba com quem tenho contato. Falta uma conversa minha com Diego. Até agora não foram reconhecidos mas Diego vai assumir o que tiver que assumir", afirmou Morla em declarações ao canal Trece de Buenos Aires.

Se a paternidade for confirmada, Maradona, de 58 anos, será pai de oito filhos.

"Faltariam três para formar uma equipe de 11. Vamos, você consegue!", ironizou sua filha Giannina no Instagram, depois da divulgação da notícia. Dalma, sua irmã, preferiu seguir falando de sua gravidez já que está a ponto de dar a luz a sua primeira filha.

As duas fihas de Claudia Villafañe e Maradona, que foram casados entre 1984 e 2003, o único casamento legal do ex-jogador, Dalma e Giannina, de 31 e 29 anos, estão afastadas do pai e apoiam a mãe em uma disputa legal entre ambos.

Entre 2000 e março de 2005, o capitão da equipe alviceleste que foi campeã mundial no México em 1986, realizou em Cuba um tratamento para sua dependência da cocaína.

"Quando ele (Maradona) entrar em Cuba terá que se apresentar a um tribunal. Nunca houve nenhum problema. O cubano é muito reservado, tranquilo. O processo foi instaurado, mas com muito respeito", afirmou Morla.

O advogado esteve de passagem em Havana no fim de janeiro passado, de acordo com postagens suas no Twitter.

Além de Dalma e Giannina, a quem durante muitos anos considerou suas únicas filhas, Maradona é pai de outros três.

Diego Junior (32) é filho da italiana Cristiana Sinagra que o ex-craque conheceu quando jogava no Napoli e estava casado com Claudia Villafañe, e Jana (22), fruto de sua relação com Valeria Sabalain.

Os dois jovens tiveram que lutar durante muitos anos para obter o reconhecimento legal e em seguida afetivo do famoso ex-jogador.

Além disso, Maradona é pai de Diego Fernando (6) que teve em seu recente relacionamento com Verónica Ojeda.

Maradona é atualmente o treinador do Dorados de Sinaloa da segunda divisão do futebol mexicano.