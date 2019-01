Novos ataques de rebeldes budistas na região birmanesa de Rakain

Os rebeldes budistas do estado de Rakain, no oeste de Mianmar, atacaram na madrugada desta sexta-feira várias delegacias de polícia, perto da fronteira com Bangladesh, informou o Exército birmanês.

Os combates se intensificaram nas últimas semanas entre soldados birmaneses e guerrilheiros budistas do Exército de Arakan (AA), que reivindica mais autonomia para a população budista da região de Rakain, uma das mais pobres do país.

Esses confrontos levaram os habitantes a fugir de suas cidades. Os rebeldes budistas afirmaram nesta sexta que capturaram 14 "prisioneiros de guerra".

Os ataques desta madrugada, que continuavam durante a tarde, ocorreram na cidade de Buthidaung, no norte da região, disse à AFP o porta-voz do Exército, o general Zaw Min Tun.

"Podemos confirmar que se trata de ataques do AA. Não temos informações sobre possíveis vítimas", informou Zaw Min Tun, que acrescentou que reforços serão enviados para esta área.

A AFP não conseguiu falar com os rebeldes budistas para confirmar as informações.

O Exército birmanês anunciou em 21 de dezembro um cessar-fogo com as guerrilhas locais no norte e leste do país, mas indicou que essa trégua não afetava o estado de Rakain.

Confrontos violentos nesta região forçaram mais de 700.000 rohinyas a fugir de Mianmar a partir de agosto de 2017, uma perseguição considerada pela ONU como um "genocídio".