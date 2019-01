Bolsonaro aceita 'discutir no futuro' base militar dos EUA no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que aceita discutir "no futuro" a instalação de uma base militar dos Estados Unidos do território brasileiro, e mostrou sua preocupação com a relação entre Venezuela e Rússia.

"De acordo com que possa vir a acontecer no mundo, quem sabe se você não tenha que discutir essa questão no futuro", declarou o capitão da reserva do Exército, de 63 anos, em entrevista ao SBT.

"A questão física pode ser até simbólica, porque hoje em dia o poderio das forças armadas americanas, chinesas, russas, alcança o mundo todo, independentemente de base".

Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o secretário americano de Estado, Mike Pompeo, com quem se comprometeu a incrementar a cooperação no âmbito dos negócios, da segurança e do combate aos "regimes autoritários" como em Cuba ou na Venezuela.

O presidente manifestou sua "preocupação" com as manobras militares realizadas no início dezembro entre Venezuela e Rússia no solo venezuelano, para as quais foram enviados bombardeiros russos.

"Como estava previsto, Rússia fez uma manobra na Venezuela, nós sabemos qual a intenção do governo de Maduro, da ditadura do Maduro, e o Brasil tem que se preocupar com isso".

"Nós não queremos aqui ter um superpoder na América do Sul, mas devemos ter, ao meu entender, a supremacia".

"Minha aproximação com os Estados Unidos é econômica, mas pode ser bélica também. Podemos discutir esta questão no futuro", declarou Bolsonaro.

O presidente afirmou ainda que nos últimos "20 ou 25 anos" as Forças Armadas brasileiras foram "abandonadas por uma questão política", porque "são o último obstáculo para o socialismo".

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, acusou recentemente os Estados Unidos de coordenarem um complô para gerar incidentes armados nas fronteiras da Venezuela com Brasil e Colômbia visando justificar uma intervenção militar.