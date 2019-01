Gigante farmacêutica Bristol-Myers Squibb adquire Celgene por US$ 74 bi

A Bristol-Myers Squibb (BMS) anunciou nesta quinta-feira (3) a aquisição de parte do pacote acionário da Celgene, uma das maiores empresas de produtos biotecnológicos dos Estados Unidos, por 74 bilhões de dólares, segundo comunicado da gigante farmacêutica.

Após a compra, que será feita parte em dinheiro, parte em ações, "os acionistas da Bristol-Myers Squibb teriam cerca de 69% da empresa, e os da Celgene, cerca de 31%", explica a nota.

Cada acionista da Celgene receberá uma ação da Bristol-Myers Squibb e 50 dólares por cada título.

"A transação criará uma companhia especializada em biofarmacêutica avançada para satisfazer as necessidades dos pacientes com câncer, doenças inflamatórias e doenças autoimunes ou cardiovasculares através de medicamentos inovadores", indica Bristol-Myers Squibb no comunicado.