Comunicado do Business Wire :PTC

PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje o lançamento da Fundação PTC para formalizar e expandir suas três décadas de filantropia corporativa - com foco em CTEM e educação, comunidade, e fornecimento de funcionários. Enraizada em sua missão de ajudar a "Criar uma Realidade Melhor", a Fundação PTC permite que os líderes comunitários adotem a tecnologia através de solicitações de softwares subsidiados e em espécie, capacitando também os funcionários a impactarem positivamente suas comunidades fornecendo tecnologia PTC e subsídios financeiros às organizações que são importantes para eles.

"O estabelecimento dessa fundação é uma extensão do compromisso da PTC com a responsabilidade social e incorpora os valores e a paixão de nossos funcionários", disse Aaron von Staats, conselheiro geral da PTC e membro do conselho da Fundação PTC. "Através da Fundação PTC, pretendemos estabelecer um legado de impacto social que nós todos poderemos nos orgulhar."

A Fundação PTC é o próximo passo no compromisso contínuo da PTC com a comunidade global e foi criada para melhorar a governança da responsabilidade social corporativa consolidando doações filantrópicas, aumentando a eficácia e visibilidade dessas atividades e direcionando doações para causas com objetivos compartilhados para gerar impacto positivo. A Fundação PTC focará suas doações principalmente em três áreas:

-- CTEM e Educação:Investir nas futuras gerações de trabalhadores, líderes e inovadores é uma opção natural para a PTC, que já se associou a organizações como a FIRST, o Girls Who Code e o Museu de Ciências de Boston. Como parceiro estratégico de longa data da FIRST a PTC está inspirando a próxima geração de engenheiros e inovadores através de doações fiscais, de produtos e serviços para as equipes da FIRST Robotics Competition.

-- Comunidade: A PTC tem uma história de longa data de retribuir às comunidades em que os funcionários trabalham através de subvenções empresariais e financiamento para alívio de desastres. A Fundação PTC continuará identificando causas com objetivos compartilhados. As organizações que a PTC apoiou no passado incluem o City Year Boston, o PanMass Challenge e a Cruz Vermelha Americana. Através da sua parceria com o City Year Boston, a PTC patrocina uma equipa de membros do City Year que se comprometem a um ano de serviço nacional, fornecendo apoio educacional e orientação aos alunos do Sistema de Escolas Públicas de Boston.

-- Fornecimento de funcionários: Os funcionários também são incentivados a apoiar as organizações pelas quais são apaixonados, seja doando seu tempo com os dois dias de folga de voluntariado a cada ano, participando de várias atividades filantrópicas durante a semana de cuidado anual da PTC ou de doações pessoais a organizações sem fins lucrativos. além de uma doação correspondente à empresa.

"É o nosso papel inerente como empresa de tecnologia líder para fazer a inovação funcionar para o bem", disse Jim Heppelmann, presidente e CEO da PTC. "Tenho orgulho de ver a PTC adotar uma estratégia formalizada para capacitar os funcionários e fornecer contribuições tecnológicas e financeiras para impactar mudanças positivas."

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC) A PTC ajuda empresas de todo o mundo a reinventar a maneira como projetam, fabricam, operam e realizam serviços em um mundo inteligente e conectado. Em 1986, revolucionamos o modelo 3D digital e, em 1998, fomos os primeiros a comercializar com o gerenciamento do ciclo de vida de produtos baseados na Internet. Hoje, nossa plataforma de inovação industrial líder e soluções comprovadas em campo permitem que você libere valor na convergência dos mundos físico e digital. Hoje, com a PTC, os fabricantes e um ecossistema de parceiros e desenvolvedores podem aproveitar a promessa da Internet das coisas e da tecnologia de realidade aumentada e impulsiona o futuro da inovação.

