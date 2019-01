China executa homem que matou 11 mulheres e meninas

Apelidado de "Jack, o estripador chinês", o autor dos cruéis assassinatos de onze mulheres e meninas ao longo de 14 anos foi executado nesta quinta-feira.

Gao Chengyong foi condenado à morte pelo tribunal da cidade de Baiyin (província de Gansu, noroeste) em março passado e hoje o tribunal anunciou sua execução.

O homem, de 54 anos, havia confessado os crimes cometidos entre 1988 e 2002 em Gansu e na região autônoma da Mongólia Interior (Norte).

Ele foi condenado por homicídios voluntários, estupros e profanação de cadáveres. Gao atacou jovens mulheres - que geralmente usavam roupas vermelhas -, seguindo-as até suas casas para estuprá-las e matá-las, muitas vezes cortando suas gargantas. Sua vítima mais jovem tinha oito anos de idade.

O assassino mutilou várias mulheres, removendo partes de seu corpo, incluindo as genitálias, de acordo com o Diário da Juventude de Pequim em 2016, quando ele foi preso.

Este modus operandi lhe valeu o apelido de "Jack, o Estripador Chinês" em vários meios de comunicação no país, referindo-se ao assassino de prostitutas no leste de Londres no final do século XIX.