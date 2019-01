Disney arrecada US$ 7,325 bilhões em bilheteria em 2018

Os estúdios Disney registraram em 2018 seu segundo melhor ano de bilheterias, arrecadando 7,325 bilhões de dólares em todo o mundo na soma de toda sua produção - desde "Pantera Negra" e "Vingadores: Guerra Infinita" até a sequência da animação "Os Incríveis 2" e o último filme da saga "Star Wars".

A Disney ainda é o único estúdio que arrecadou mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias em um ano. Em 2016, registrou seu melhor ano com 7,6 bilhões.

"Graças ao apoio de fãs da Disney, Pixar, Marvel Studios e Lucasfilm em todo o mundo, esse foi um ano monumental para o Walt Disney Studios", disse o presidente Alan Horn, em um comunicado.

Outros sucessos da Disney incluem o filme de super-heróis da Marvel "Homem-Formiga e a Vespa", "Han Solo: Uma História Star Wars" e "O Retorno de Mary Poppins", que já arrecadou mais de 200 milhões de dólares desde seu lançamento, em 19 de dezembro de 2018.

Para 2019, a Disney espera outro ano promissor, com títulos fortes como "Capitã Marvel" e "Vingadores 4", da Marvel, e "Frozen 2" no fim do ano, com "Star Wars: Episódio IX ".