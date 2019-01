Bovespa fecha com recorde primeira sessão após posse de Bolsonaro

A Bovespa teve alta de 3,56% nesta quarta-feira (2), a 91.012 pontos, superando pela primeira vez os 90.000 pontos, em sua primeira sessão após a posse do presidente Jair Bolsonaro, cujo ministro da Economia reiterou seu compromisso com os ajustes fiscais e as privatizações.

Entre as maiores altas do dia estão as ações da Eletrobras, com seus títulos ordinários disparando mais de 20%, após o novo titular da pasta de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmar que continuará o processo de capitalização da estatal, tendo em vista sua privatização.