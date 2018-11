Comunicado do Business Wire :Farmers Edge

CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), uma das maiores fabricantes de maquinário agrícola do mundo, e Farmers Edge ?, líder global em agricultura de decisão, anunciaram hoje uma parceria estratégica de agricultura digital. Através de sua extensa rede de revendedores, a CNH Industrial disponibilizará soluções digitais de precisão da Farmers Edge aos seus clientes, impulsionando a Farmers Edge a atingir sua meta de 150.000 dispositivos conectados nos próximos três anos, incluindo 100.000 equipamentos agrícolas e 50.000 sensores de campo conectados. De forma equivalente, a parceria abre caminho para que os revendedores da CNH Industrial promovam a conectividade digital com seus clientes no mundo inteiro.

"A CNH Industrial reconhece a importância da agricultura digital para nossos revendedores e clientes", disse Hubertus Mühlhäuser, diretor executivo da CNH Industrial. "A Farmers Edge tem dados centrados no campo, hardware conectado e sensores de campo líderes de mercado, que alimentam uma plataforma de IA e ciência de dados proprietária e de alto nível. Estamos ansiosos para dar início a este trabalho conjunto para desenvolver ainda mais nossa estratégia de agricultura conectada e garantir que os produtores mantenham o controle sobre seus dados."

As fazendas atuais têm muitos dados e dependem muito da conectividade em tempo real. Já não é mais satisfatório ter acesso aos dados somente após o fato. O setor exige perspectivas mais rápidas, precisas e que ofereçam resultados mensuráveis. Os dados, a tomada de decisão e a lucratividade estão interligados. A combinação de IA, IoT e análise preditiva com novos níveis de conectividade global proporciona aos interessados em todo o ecossistema agrícola níveis de dados sem precedentes (macro, regional, micro, campo a campo) para apoiar a tomada de decisão, minimizar riscos e maximizar o crescimento potencial.

"A combinação do melhor maquinário agrícola e rede de revendedores do mundo com o FarmCommand, a plataforma agrícola digital mais avançada e abrangente disponível, redefinirá a forma como o setor percebe o valor dos dados agrícolas", disse Ron Osborne, diretor de estratégia e de produto para a Farmers Edge.

"A CNH Industrial é uma das empresas mais conhecidas e respeitadas no setor agrícola global e realizar essa parceria com eles é um passo significativo para a nossa empresa", disse Wade Barnes, diretor executivo da Farmers Edge. "Estamos nos alinhando para trabalhar em direção ao objetivo comum de proporcionar uma nova onda de adoção de decisões no setor agrícola. A parceria traz opções e serviços exclusivos, que combinam produtos confiáveis e inovações tecnológicas que se traduzem em melhorias de desempenho e produtividade."

Sobre a CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) é líder global no setor de bens de capital com experiência industrial estabelecida, uma ampla diversidade de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais pertencentes à empresa é uma importante força internacional em seu setor industrial específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas agrícolas, Case e New Holland Construction para equipamentos de movimentação de terra, Iveco para veículos comerciais; Iveco Bus e Heuliez Bus para ônibus, Iveco Astra para veículos para trabalho em pedreiras e construção, Magirus para veículos de combate a incêndios, Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil, e FPT Industrial para motores e transmissões. Mais informações estão disponíveis no site corporativo em:http://www.cnhindustrial.com

Sobre a Farmers Edge

A Farmers Edge é líder global em agricultura de decisão, atendendo mais de 22 milhões de acres de produtos pagos no mundo inteiro com soluções digitais de precisão. Ao integrar dados diretamente das lavouras, software fácil de usar, tecnologia de processamento de última geração, modelagem preditiva e análise agronômica avançada, a Farmers Edge oferece aos agricultores soluções escaláveis para produzir mais com menos. Ao utilizar ferramentas agronômicas digitais inovadoras, as soluções da Farmers Edge se concentram na produção sustentável de safras de alta qualidade e alto rendimento e são idealizadas para otimizar insumos, minimizar o impacto ambiental e proteger a viabilidade econômica da propriedade. Desde a seleção de sementes à análise de dados de produtividade, a Farmers Edge transforma o grande volume de dados em informações precisas para apoiar as tomadas de decisão. Para mais informações sobre a Farmers Edge, visiteFarmersEdge.caou FarmersEdgeUSA.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181101006077/pt/

CNH Industrial Laura Overall, +44 207 7660 338 Gerente de Comunicações Corporativas mediarelations@cnhind.com ou Farmers Edge Marina Barnes, +1 204 770 3422 Vice-presidente de Marketing e Comunicações Communications@farmersedge.ca

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.