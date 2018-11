Tive conversa muito boa com Xi Jinping com ênfase no comércio, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou há pouco em sua conta no Twitter que "acabo de ter uma conversa muito boa com o presidente Xi Jinping, da China". Segundo o republicano, "nós falamos sobre muitos assuntos, com uma ênfase pesada em comércio".



O presidente americano escreveu ainda que "essas discussões estão indo muito bem com as reuniões sendo marcadas no G-20, na Argentina. Também tivemos uma ótima discussão sobre a Coreia do Norte!".



Trump e Xi se encontrarão em Buenos Aires na cúpula do G-20, que ocorre nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.