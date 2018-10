Airbus triplica lucros em um ano

A fabricante de aeronaves europeia Airbus anunciou nesta quarta-feira ter tido lucro de 957 milhões de euros no terceiro trimestre - um resultado mais de três vezes superior ao do mesmo período do ano passado -, informou a empresa.

A companhia manteve seu objetivo de fazer 800 entregas de aviões comerciais em 2018, embora tenha avisado que "ainda tinha muito a fazer" até alcançá-lo.

Em relação ao seu programa de aeronaves de transporte militar A400M, que sofreu atrasos e gerou grandes custos excedentes, "a Airbus fez progressos tangíveis em termos de capacidade militar e plano de entrega e 'modernização' do material existente", disse a empresa em uma declaração.

A Airbus dedicou grandes somas de dinheiro a este programa em 2017 (1,3 bilhão de euros) e em 2016 (2,2 bilhões de euros), o que teve um impacto negativo em suas contas.

Nos primeiros nove meses de 2018, o lucro líquido do grupo atingiu 1,453 bilhão de euros, um aumento de 4% em relação a 2017.

Esses dados "refletem o bom desempenho do A350 e o perfil das entregas de aeronaves", disse Tom Enders, CEO do grupo citado no comunicado.

"Embora tenhamos entregado mais aviões que no ano passado a esta altura do ano, ainda temos muito a fazer para alcançar nossos objetivos", afirmou.

Essa meta de 800 aeronaves no ano inclui agora as entregas de 18 A220 - o último modelo de fileira única da Airbus.