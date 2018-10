Santander anuncia alta de 36% do lucro trimestral, a EUR 1,99 bilhão

O banco Santander, o maior da Espanha, anunciou uma alta de 36% no lucro no terceiro trimestre, devido parcialmente ao bom desempenho no Brasil, Espanha e México, seus principais mercados.

No terceiro trimestre, o Santander registrou lucro de 1,99 bilhão de euros (2,257 bilhões de dólares), superior às expectativas dos analistas consultados pela empresa Facset, que esperavam um lucro de EUR 1,93 bilhão.

"No Brasil, no México e na Espanha, estamos construindo o forte impulso que geramos nos últimos trimestres, enquanto no Reino Unido o desempenho melhora trimestralmente, apesar das incertezas e de ventos contrários", disse a presidente executiva do banco, Ana Botin, em declaração.

O lucro do Santander Brasil subiu quase 17% em relação ao mesmo período do ano passado, a EUR 663 milões, estimulado por um aumento dos empréstimos.

O país é responsável por mais de quarto da receita do banco espanhol.