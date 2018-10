As eleições legislativas nos EUA em seis pontos

Os americanos estão convocados para as urnas no dia 6 de novembro, para eleições legislativas em que os democratas tentarão avançar sobre os republicanos em todos os distritos.

É comum os presidentes americanos verem seu partido perder terreno nas primeiras eleições para o Congresso após a sua entrada na Casa Branca, e para Donald Trump parece que esta tradição não será a exceção.

A questão é se os republicanos poderão manter sua maioria no Senado e na Câmara dos Representantes. A resposta pode girar em torno de algumas desses seis pontos:

- Desafio democrata no Texas -

Nesta eleição, o estado do Texas é o centro de todos os olhos com a campanha mais seguida de perto e também a mais cara. Na arena estarão o candidato democrata ao Senado Beto O'Rourke, um antigo cantor de rock-punk que no momento está na Câmara, e o republicano consolidado Ted Cruz.

O'Rourke defende a saúde pública, uma reforma do sistema de justiça e um reforço das leis sobre armas em uma campanha na qual ele ficou conhecido simplesmente pelo seu primeiro nome.

Embora esteja à frente nas pesquisas nas grandes cidades, para vencer tem que convencer os eleitores das áreas rurais.

Tirar o Texas dos republicanos tem sido um sonho almejado pelos democratas há anos, mas precisa do apoio dos eleitores que se opõem a Trump em áreas da periferia urbana para realizaá-lo.

- Os republicanos de olho no Missouri -

Para os republicanos, o Missouri é uma oportunidade de ouro para arrancar os democratas de uma posição privilegiada depois que a senadora Claire McCaskill ficou fragilizada após dois mandatos.

Este estado do centro dos Estados Unidos se inclinou para conservadores nos últimos anos. Nas eleições de 2016, Trump venceu Hillary Clinton por 19 pontos.

Lá, Josh Hawley compete empatado com McCaskill - e com Trump ao seu lado encorajando e elogiando-o como uma "estrela".

Se os republicanos prevalecerem no Missouri - ou em Dakota do Norte ou Indiana -, onde os democratas defenderão vagas que já ocupam em um território propenso a Trump, provavelmente conseguirão manter a maioria no Senado.

- Polêmica en Florida -

Apesar de Hillary Clinton ter conquistado o imenso 26º distrito da Flórida por 16 pontos em 2016, os democratas não têm facilidade para tirar Carlos Curbelo.

Este republicano de origem latina critica regularmente Trump, uma posição que poderá ajudá-lo contra sua rival, a democrata Debbie Mucarsel-Powell.

Outra disputa importante é a campanha do democrata Andrew Gillum, prefeito de Tallahassee, que busca se tornar o primeiro governador negro do Estado.

Em seu caminho, o fiel companheiro de Trump, Ron DeSantis, que causou polêmica na quarta-feira, quando fez alusão a adversário afro-americano usando uma expressão que continua a palavra macaco. Ele sempre alerta os eleitores da Flórida contra a tentação de votar em um "programa socialista".

- Duelo no deserto -

No Distrito 2 do Arizona, na fronteira com o México, a política de imigração de Trump desempenhará um papel central para os eleitores que decidirão entre a republicana de origem latina Lea Marquez Peterson ou a ex-congressista democrata Ann Kirkpatrick.

A atual representante, a republicana Martha McSally, também se apresenta ao Senado para um duelo entre mulheres contra Kyrsten Sinema.

- Minnesota no foco -

O estado de Minnesota tem a distinção de possuir duas cadeiras democratas que estão em maior risco, de acordo com o Cook Political Report.

Um deles é o Distrito 8, uma fortaleza democrata que se inclina para a direita. Entre as principais questões enfrentadas pelo candidato democrata Joe Radinovich e seu rival republicano, o jogador de hóquei Pete Stauber, estão as guerras comerciais e ressentimento amargo dos eleitores mais velhos que perderam seus empregos no setor siderúrgico e madeireiro.

- Surpresas no Kansas -

Com os democratas encorajados pelo entusiasmo popular, o partido aspira a entrar em uma área que no momento só tem representantes republicanos: o Kansas.

Sharice Davids, uma candidata lésbica de origem indígena, encara o congressista republicano Kevin Yoder pela sede do Distrito 3.

Yoder esteve em apuros nesta semana, quando seu partido cortou os fundos da campanha, uma indicação pouco animadora sobre seus resultados.