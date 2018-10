Rússia quer retomar voos espaciais tripulados em dezembro

A Rússia deseja retomar os voos tripulados para a Estação Espacial Internacional (ISS) em 3 de dezembro, após o fracasso do lançamento de um foguete Soyuz que obrigou dois astronautas a retornar à Terra.

"Fazemos todo o possível para mudar o lançamento da nave para 3 de dezembro", afirmou o diretor executivo da agência espacial Roskosmos, Serguei Krikaliov.

Ele espera que a tripulação que se encontra a bordo da ISS possa retornar à Terra "por volta de 20 de dezembro", um pequeno atraso em relação à data prevista inicialmente, 13 de dezembro.

O cosmonauta russo Oleg Kononenko, a astronauta americana Anne McClain e o canadense David Saint-Jacques serão os tripulantes do voo previsto para 3 de dezembro.

Será o primeiro lançamento desde o fracasso da missão que deveria levar dois astronautas à ISS no dia 11 de outubro. Um problema no motor, dois minutos depois da decolagem, provocou a ejeção automática de parte do foguete que abrigava a cápsula na qual viajavam os dois homens.