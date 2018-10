Comunicado do Business Wire :Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc., líder global no desenvolvimento e fabricação de sensores e soluções de sensoriamento inteligente LiDAR, anunciou hoje que garantiu o financiamento da Série C em um valor que supera US$ 2 bilhões, com um fundo global de alto nível como investidor líder.

O aumento do financiamento da Série C leva a empresa bem além de planejar horizontes para fluxo de caixa e ponto de equilibrio operacional, e mantém o processo IPO da empresa no caminho certo.

A demanda por soluções da Quanergy continua a ser forte, com aumento rápido de receitas e reservas excedendo a previsão. O desenvolvimento de produto e software continua em ritmo rápido. Pedidos substanciais para o sensor em estado sólido S3 foram concretizados este ano. A rápida inovação continua a aumentar o campo de visão (FoV) e o alcance para o S3 em ambientes externos.

Liderada pela equipe LiDAR mais experiente e inovadora do mundo, como evidenciado por suas sete patentes concedidas e as oito pendentes, a Quanergy foi pioneira no desenvolvimento de LiDAR em estado sólidos compactos de baixo custo e alta qualidade com uma ampla gama de aplicações em veículos autônomos, segurança inteligente, automação industrial e mapeamento 3D. Desde o fim de 2017, a Quanergy tem tido uma capacidade de produção anual de um milhão de sensores em estado sólido em sua linha de produção totalmente automatizada no Vale do Silício. A conclusão desta rodada de financiamento vai melhorar ainda mais a reserva de capital da empresa, para acelerar a inovação e a comercialização de seu hardware, software e soluções de sensoriamento inteligente, e a construção de instalações de produção de ultra grande escala.

Desde o começo deste ano, a Quanergy tem recebido vários prêmios e certificações: O prêmio de melhor produto anual de consumo durante o Automotive and Telematics da Juniper Research, o prêmio anual de Inovação Extraordinária em Tecnologia de Sensores LiDAR da Câmara de Comércio do Vale do Silício, seguida pela certificação ISO 9001:2015 e qualificação de produção automotiva IATF 16949 para produção do sensor em estado sólido, um grande passo na produção em massa do S3 LiDAR de grau automotivo, o principal produto da empresa.

"Com nossa tecnologia avançada, reduzimos o preço do LiDAR em estado sólido para poucas centenas de dólares no volume," disse o Dr. Louay Eldada, diretor executivo da Quanergy. "Nossa terceira geração do LiDAR em estado sólido está sendo desenvolvida para integrar totalmente o sensor em um único chip. Para a Quanergy, o foco mais importante neste momento é aumentar a velocidade de produção e provar nossa força com produtos produzidos em massa."

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc. foi fundada em 2012 e construída sobre décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, software de inteligência artificial e sistemas de controle. Com sede em Sunnyvale, na Califórnia, centro do Vale do Silício, a Quanergy oferece soluções de sensoriamento inteligente. É a principal fornecedora de sensores LiDAR e software de percepção para captura e processamento em tempo real de dados espaciais em 3D e detecção, identificação, classificação e rastreamento de objetos. Seus sensores são revolucionários em termos de preço, desempenho, segurança, tamanho, peso e capacidade. As soluções da empresa são aplicadas em vários setores, incluindo transporte, segurança, automação industrial, mapeamento 3D, mineração, agricultura, drones, robótica, espaços inteligentes e dispositivos inteligentes com recursos 3D para segurança, eficiência e qualidade de vida aprimoradas. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

