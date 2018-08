Explosão em estação elétrica deixa sem luz boa parte de Maracaibo, na Venezuela

Uma explosão em uma estação elétrica deixou sem luz, nesta sexta-feira (31), uma boa parte da cidade petroleira de Maracaibo, no oeste da Venezuela, afetada por contínuos apagões - informaram as autoridades.

O ministro de Interior e Justiça, Néstor Reverol, assegurou que foi uma "sabotagem", e anunciou a captura de uma dezena de pessoas por supostos ataques anteriores contra subestações para "causar mal-estar e alterações da ordem pública".

Segundo o ministro, os "autores intelectuais" dessas ações estão na Colômbia.

O episódio aconteceu de madrugada na subestação Tarabas, localizada no setor Paraíso, no norte de Maracaibo, informou no Twitter o ministro de Energia Elétrica, o general reformado Luis Motta Domínguez.

"Nos assustamos muito com a explosão e com o forte zumbido. A área dos transformadores começou a fazer muito fogo e fumaça. Todos os fios dos postes pegaram fogo, e os transformadores explodiram", contou à AFP o advogado Manuel Guerrero, de 45 anos.

A explosão também afetou uma das maiores clínicas da cidade, adjacente à unidade. Dois geradores foram ativados para manter o atendimento aos pacientes.

A professora Marisol Beltrán, de 42 anos, e suas duas filhas sentiram as paredes de seu apartamento tremerem.

"Achamos que fosse um tremor, como o que aconteceu dias atrás. O fogo na subestação era muito alto, como de seis, sete metros. Tinha muita gente desesperada e chorando. A gente não sabia se saía correndo, ou se ficava dentro de casa. A luz ainda não voltou", disse ela.

As quedas de energia nessa região duram até 12 horas por dia, causando a perda de alimentos e atrapalhando pagamentos eletrônicos, dos quais o comércio depende por falta de dinheiro em espécie.

O ministro, que costuma atribuir as falhas elétricas a sabotagens da oposição, disse que "se está trabalhando para restabelecer o serviço".