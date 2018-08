Pesquisa aponta que 60% dos americanos desaprovam gestão de Trump

A pesquisa, realizada pelo jornal Washington Post e pela emissora ABC News, revelou que apenas 36% dos americanos aprovam a gestão de Trump à frente da Casa Branca.

Em uma pesquisa anterior, realizada em abril, Trump contava com o apoio de 40% e sua desaprovação chegava a 56%.

A pesquisa, realizada com 1.003 adultos entre 26 e 29 de agosto, coincidiu com a semana na qual o ex-chefe de campanha de Trump Paul Manafort foi declarado culpado de fraude fiscal e bancária. A isso se somou o fato de seu ex-advogado pessoal Michael Cohen ser condenado por fazer pagamentos ilegais a pedido do presidente para silenciar mulheres que alegavam ter tido relações com Trump.