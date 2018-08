Comunicado do Business Wire :Huawei

Em sua apresentação na IFA 2018, intitulada "O poder absoluto da IA móvel", Richard Yu, CEO da Huawei Consumer Business Group, apresentou o Kirin 980, um system-on-a-chip (SoC) que trará a próxima geração da IA móvel. O Kirin 980 é o primeiro SoC comercial do mundo fabricado com o processo de 7 nm da Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC), combinando um excelente desempenho, eficiência, recursos de conectividade e poder de processamento de IA Dual NPU.

"No ano passado, mostramos ao mundo todo o potencial da IA em dispositivos com o Kirin 970. Neste ano, desenvolvemos um produto poderoso que conta com excelentes recursos de inteligência artificial, além de oferecer um ótimo desempenho bruto aos consumidores", disse Yu. "Equipado com novos CPU, GPU e Dual NPU, o Kirin 980 é a base ideal para aplicações de produtividade e entretenimento da próxima geração".

Superioridade absoluta

A tecnologia de ponta do processo de 7nm da TSMC permite que o Kirin 980 tenha 6,9 bilhões de transistores em um núcleo de 1 cm 2, o que corresponde a 1,6 vezes o número da geração anterior. Quando comparado ao processo de 10 nm, o processo de 7 nm oferece um aumento de 20% de desempenho e 40% de eficiência energética para o SoC.

O Kirin 980 é o primeiro SoC a incorporar núcleos baseados no Cortex-A76, que são 75% mais poderosos e 58% mais eficientes que a geração anterior. O subsistema de CPU do Kirin usa um mecanismo inteligente de agendamento flexível que cria uma arquitetura de eficiência energética de três níveis com dois núcleos super grandes baseados em Cortex-A76, dois núcleos grandes baseados em Cortex-A76 e quatro núcleos pequenos Cortex-A55. Em comparação com o design big.LITTLE tradicional, esta solução designa os núcleos grandes de alto desempenho para lidar com cargas de trabalho intensas e imediatas, os núcleos grandes de alta eficiência para fornecer desempenho sustentado e os núcleos de extrema eficiência para lidar com atividades leves e diárias com excelente eficiência energética. O Kirin 980 reduz os tempos de inicialização de aplicativos, oferecendo recursos multitarefa mais eficientes e geralmente uma experiência do usuário mais fluida.

Os gráficos dos jogos para dispositivos móveis têm se tornado cada vez mais sofisticados nos últimos anos. Por isso, a Huawei integrou a GPU Mali-G76 ao Kirin 980, a fim de oferecer experiências de jogo inigualáveis. O Kirin 980 é o primeiro produto a integrar a Mali-G76, que oferece um aumento de 46% de processamento gráfico e 178% de eficiência energética em relação à geração anterior.

-- Primeiro produto com "cérebro dual" do setor: A versão mais recente do SoC Kirin representa uma nova era da IA em dispositivos. O Dual NPU Kirin 980 eleva a experiência de IA no dispositivo, com um maior poder de processamento e inteligência.

-- ISP completo: Para oferecer uma melhor experiência de fotografia em smartphones, a Huawei integrou seu ISP proprietário de quarta geração no SoC.

-- Conectividade de alto nível: Para fornecer a melhor conectividade aos usuários de dispositivos com o Kirin 980, a Huawei integrou o primeiro modem do mundo com suporte a LTE Cat.21, com uma velocidade máxima de download de 1,4 Gbps.

Sobre o Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de P&D; foram criados nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei, sendo responsável pelas áreas de smartphones, computadores e tablets, wearables e serviços em nuvem etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e dedica-se a oferecer as tecnologias mais recentes a consumidores em todo o mundo.

