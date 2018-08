FMI espera concluir em breve novo diálogo com Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera "concluir rapidamente" o diálogo com a Argentina que começará na terça-feira, em Washington, para fortalecer o programa de empréstimos para o país diante das recentes mudanças nos mercados financeiros internacionais, afirmou o porta-voz da instituição nesta sexta-feira, Gerry Rice.

"A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, a equipe do Fundo e o ministro das Finanças argentino Nicolás Dujovne e sua equipe devem se reunir na terça-feira da próxima semana para avançar no diálogo", afirmou.

"Nosso objetivo é concluir rapidamente essas conversações", afirmou ainda, em um comunicado.