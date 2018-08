Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

Western Union Digital,a parte dos negócios da Western Union de mais rápido crescimento está ganhando ímpeto quando a empresa, hoje, anunciou a aceleração da sua pegada digital. A Western Union Company (NYSE: WU), líder em movimento monetário entre moedas e fronteiras está rapidamente instalando serviços digitais nos principais núcleos econômicos regionais da Ásia, América Latina e Oriente Médio, conectando-os durante as 24 horas do dia, nos sete dias da semana para mais de duzentos países e territórios, incluindo bilhões de contas bancárias de consumo.

Nos próximos anos, os planos de expansão digital da Western Union incluem escalonamento para mais de duzentos países e territórios com ênfase no canal móvel de onde são originadas aproximadamente 70% das transações da Western Union globalmente.

NaÁsia, com Hong Kong já em operação, Malásia e Cingapura iniciarão os serviços nas próximas semanas. NaAmérica Latina, Brasil, Jamaica e Panamá estão operando, com o México definido para acompanhar e o Oriente Médio, Bahrain, Kuwait, Qatar e Omã ao vivo com os Emirados Árabes Unidos lançando em seguida. A Western Union já tem uma oferta digital completa na América do Norte, nas partes mais importantes da Europa e na Austrália e na Nova Zelândia.

"Nossa capacidade de escalonar nossos serviços globalmente é sustentada por expertise profunda, uma plataforma sofisticada entre moedas e fronteiras, com liquidação global, infraestrutura de conformidade e tesouraria, uma vasta rede global de mais de meio milhão de locais, e a capacidade de enviar dinheiro para bilhões de contas e carteiras móveis", disse o diretor executivo e presidente da Western Union Hikmet Ersek.

"Nossa plataforma define o padrão para o movimento internacional da moeda enquanto nós servimos como um conjunto cada vez maior de clientes, oferecendo-lhes mais facilidade, acesso e confiança em todas as transações que completam, ao mesmo tempo sustentando o que mais importa para a maioria deles: rapidez, confiabilidade, conveniência e confiança. Ninguém movimenta dinheiro mais longe com várias escolhas de canais", disse Ersek.

Sobre a plataforma entre fronteiras da Western Union

A plataforma entre moedas e fronteiras da Western Union, incluindo uma sólida infraestrutura de pegada digital, liquidação, tesouraria e conformidade, e uma vasta rede global de mais de meio milhão de locais, e a capacidade de enviar dinheiro para bilhões de contas de consumo e carteiras móveis, define o padrão para a movimentação internacional de dinheiro. Com operações em duzentos países e territórios, a plataforma da Western Union processa uma média de 32 transações por segundo e movimenta US$ 300 bilhões por ano em 130 moedas.

Conectando os mundos físico e digital do dinheiro, a pilha tecnológica da Western Union, APIs, motores de liquidação e câmbio, rede de agentes, capacidades de detecção de fraude e antilavagem de dinheiro faz dela uma das maiores movimentadoras de dinheiro físico e digital para consumidores de todo o mundo.

Para mais informações, acesse a sala de imprensa da Western Union em: http://ir.westernunion.com/news/default.aspx.

Sobre a Western Union

A empresa Western Union (NYSE: WU) é líder global em movimentação de dinheiro entre fronteiras, entre moedas. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico e possibilita a consumidores e empresas enviar e receber dinheiro e fazer pagamentos com rapidez, facilidade e confiabilidade. Em 30 de junho de 2018, nossa rede incluía mais de 550 mil agências de varejo oferecendo serviços das marcas Western Union, Vigo e Orlandi Valuta em mais de duzentos países e territórios, com a capacidade de transferir dinheiro para bilhões de contas. Adicionalmente, westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2017, está disponível em 45 países e territórios para movimentar dinheiro em todo o mundo. Em 2017, movimentamos mais de US$ 300 bilhões, em princípio, em quase 130 moedas e processamos 32 transações por segundo em todos os nossos serviços. Com alcance global, a Western Union movimenta dinheiro para melhor conectar famílias, amigos e empresas e permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

