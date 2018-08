Comunicado do Business Wire :Endowment for Clean Oceans

A organização Endowment for Clean Oceans (ECO) tem o prazer e está muito feliz em anunciar Pam Longobardi, professora titular ilustre da Georgia State University, como artista residente da ECO. O excelente trabalho artístico da professora titular Longobardi e o seu compromisso inicial e visionário do uso da arte para educar sobre os plásticos em nossos oceanos, a tornaram uma decisão fácil. Suas 200 exposições, incluindo as da Ásia e Europa, falam por sua e nossa visão global deste grave problema.

"Longobardi é uma visionária que age e tem coragem de antecipar as coisas. Ela é uma líder nata e estamos muito felizes com o seu ingresso em nossa equipe", disse Daniel Perrin, diretor executivo da ECO. "Longobardi, assim como a ECO, é a favor de agir. Longobardi parte para a luta e nós gostamos disso."

"Existem duas áreas principais de responsabilidade para o artista residente da ECO. Primeiro, a ECO encomendará de Longobardi a criação de uma obra de arte de como ela imagina isso - e a ECO está bem entusiasmada para ver qual será a criação de Longobardi - o que só acrescentará ao seu já excelente trabalho para promover a compreensão pública desse problema global."

"Segundo, Longobardi vai supervisionar o design e realizar uma competição de artistas, cujo prêmio será uma comissão para criar uma obra de arte para a ECO - Longobardi decidirá os parâmetros do trabalho artístico - que instruirá o público sobre a solução vencedora, ganhadora de nosso prêmio de 1 milhão de dólares para a melhor tecnologia ou plano para remover pedaços de plástico grandes e pequenos de nossos oceanos", disse Perrin.

Sobre a Endowment for Clean Oceans

Endowment for Clean Oceans está neste momento angariando fundos para dois concursos. Um concurso é para o prêmio de US$ 1 milhão para a melhor ideia ou tecnologia para remoção de pedaços de plástico grandes e pequenos do oceano. O segundo concurso, com o prêmio de US$ 5 milhões, é para encontrar um substituto verdadeiramente biodegradável e economicamente viável para os cinco plásticos mais utilizados no mundo. Serão feitos documentários de ambos os concursos para que os espectadores possam ver as ideias e a tecnologia apresentadas e como e por que os juízes escolheram os vencedores.

