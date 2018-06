Após ataque à redação, jornal dos EUA homenageia vítimas em edição especial

São Paulo, 29 - O jornal americano "The Capital Gazette" publicou uma edição especial em homenagem a funcionários que foram mortos por um atirador nesta quinta-feira, 28. Quatro jornalistas e uma assistente de vendas foram mortos dentro da redação. O veículo já havia anunciado em uma rede social que colocaria o jornal nas ruas após o ataque.



A manchete estampada na capa da edição especial diz "Cinco mortos no The Capital" e informa que o suspeito está sob custódia. Em sua versão digital o jornal americano prestou homenagens às vítimas em cinco obituários narrando a trajetória dos funcionários na empresa.



A polícia confirmou que havia apenas um atirador e que o homem foi preso. As autoridades tratam o caso como um incidente local, sem suspeitas de terrorismo. A polícia havia dito na quinta-feira que ainda não sabia o que motivou o homem a invadir a sede do jornal e atirar contras as pessoas.



O "The Capital" e outros jornais dizem que o atirador se chama Jarrod Ramos e tem 38 anos. Em 2012, ele teria perdido um processo por difamação contra um colunista do jornal. A redação do "The Capital Gazette" fica em Annapolis, no Estado americano de Maryland, próximo de Washington.