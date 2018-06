Aliança entre EUA e Japão é 'pedra angular' da estabilidade na região, diz Mattis

O ministro americano da Defesa, John Mattis, destacou nesta sexta-feira, em Tóquio, a importância da aliança entre Estados Unidos e Japão, no momento em que crescem as dúvidas sobre o compromisso de Washington com seus aliados na região.

"A aliança entre Estados Unidos e Japão é a pedra angular da estabilidade na região Indo-Pacífica e nosso compromisso segue sendo inquebrantável", declarou Mattis durante entrevista coletiva em Tóquio após se reunir com seu homólogo japonês, Itsunori Onodera.

Na mesma entrevista, Mattis prometeu que Washington não baixará a guarda com a Coreia do Norte, apesar da suspensão dos exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul.

"Manteremos uma forte posição defensiva conjunta para garantir que nossos diplomatas sigam negociando com uma força indiscutível", declarou Mattis ao lado de Onodera.