Comunicado do Business Wire :Nel ASA

A Nel ASA (Nel, OSE: NEL) teve um contrato adjudicado com a Nikola Motor Company (Nikola) para entrega de 448 eletrolisadores e equipamentos associados de abastecimento como parte do desenvolvimento da Nikola de uma infraestrutura de estações de hidrogênio nos EUA para caminhões e veículos de passageiros. Sob este contrato multibilionário NOK, a ser implantado até 2020, a Nel irá fornecer até 1 GW de eletrólise mais equipamentos de abastecimento.

"Estamos orgulhosos em anunciar este contrato de eletrolisadores de 1 GW com a Nikola. O contrato multibilionário NOK é o maior contrato já adjudicado de eletrolisadores e estações de trabalho. Ele irá garantir o abastecimento seguro, rápido e com custo benefício da frota de caminhões de hidrogênio da Nikola bem como uma crescente frota de veículos elétricos de células de combustível. Estamos na expectativa de trabalhar com a Nikola para desenvolver a maior e mais eficiente rede do mundo de produção de hidrogênio e locais de abastecimento de baixo custo", disse Jon André Løkke, Diretor Executivo da Nel.

"O futuro para caminhões de zero emissão de carbono nunca foi tão brilhante. Os eletrolisadores da Nel são eficientes e confiáveis, tornando-os uma coluna central natural para nossa infraestrutura de estações. Cada estação irá produzir 700 bar e será compartilhada com caminhões de classe 8 e carros particulares. Este é um momento incrivelmente empolgante e agora estabelecemos por contrato a maior rede de hidrogênio no mundo", disse Trevor Milton, Diretor Executivo da Nikola.

Sob o contrato, a Nel irá fornecer 448 eletrolisadores e equipamentos de abastecimento de suporte à Nikola, iniciando em 2020. O contrato inclui um pacote de engenharia prévia ao redor de USD 1,5 milhão, onde a Nel irá desenvolver um projeto de estações, incluindo eletrolisadores, especificamente feito para rápido abastecimento de caminhões da Nikola. A Nikola já fez um pedido inicial no montante de mais de USD 9 milhões para estações de demonstração, para a qual a entrega irá começar no fim de 2018.

Em maio, a Nikola anunciou que a Anheuser-Busch fez um pedido para até 800 semi-caminhões abastecidos com eletricidade e hidrogênio. Para dar suporte à frota de caminhões da Anheuser-Busch, a Nikola e a Nel terão necessidade de implantar em torno de 28 estações com um potencial de receita para Nel de mais de USD 500 milhões.

