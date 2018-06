Wall Street sobe sustentada por tecnológicas e bancos

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, apoiada pela demanda de ações tecnológicas e de bancos em um mercado nervoso com as tensões comerciais.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,41%, a 24.216,05 unidades, o tecnológico Nasdaq de 0,79%, a 7.503,68, e o S&P; 500 de 0,62%, a 2.716,31 unidades.

Os índices oscilaram durante toda a primeira parte da sessão, antes de entrar em território positivo.

"Começamos a ver que as carteiras de investimento se estabilizam" perto do fim do mês e do trimestre, disse Art Hogan, da B. Riley FBR.

Os movimentos da sessão foram mais orientados pelo calendário que por informações, estimou.

"Investidores não sabem como se posicionar frente ao problema dos intercâmbios comerciais", disse William Lynch, da Hinsdale Associates.

"O presidente Donald Trump e vários de seus conselheiros econômicos tiram todos os dias novas informações, por vezes contraditórias, e demoram para serem vistos os efeitos benéficos das sanções comerciais" aplicadas por Estados Unidos, apontou.

"Podemos confiar nos indicadores, que continuam sendo globalmente bons e esperar os resultados trimestrais de empresas a partir de meados de julho", acrescentou Lynch.

Assim, a bolsa se apoiou na boa saúde das empresas de tecnologia cujo setor no S&P; 500 avançou 1,08%.

O mercado de títulos teve leve queda. O rendimento da dívida americana a 10 anos subiu a 2,843%, contra 2,826% de quarta-feira, e o dos bônus a 30 anos aumentava a 2,968%, ante 2,967% da véspera.