Comunicado do Business Wire :TSYS

A TSYS (NYSE: TSS) anunciou hoje que o Banco Popular Dominicano S.A., organização subsidiária do Popular Group e importante instituição financeira da República Dominicana, assinou um contrato para licenciar a solução de emissão PRIMESM da TSYS com o objetivo de gerenciar seus portfólios de cartões de crédito e cartões private label em uma única plataforma.

Considerado pela Euro Money América Latina o "Melhor Banco Gerenciado" do Caribe e pela Global Finance o "Melhor Banco de Investimento" em 2018, o Banco Popular é um estabelecido prestador de serviços financeiros com mais de 50 anos de experiência no mercado dominicano.

"Nós escolhemos a TSYS por sua capacidade de nos oferecer um bom atendimento ao cliente e produtos inovadores que aprimorarão a experiência dos titulares de nossos cartões e nossos programas de fidelidade", explicou Austria Gomez, vice-presidente da área de cartões de crédito do Banco Popular Dominicano. "O PRIME é uma solução ágil, repleta de funcionalidades e possui uma estrutura tecnológica projetada para suportar rápidas mudanças e uma intensa autonomia dos usuários. Além disso, o sistema permite personalização, flexibilidade, velocidade, controle e níveis mais elevados de segurança para os nossos clientes."

O amplo conjunto de APIs do PRIME inclui compatibilidade com o PRIME Mobile Banking - Cardholder Empowerment, que dá mais flexibilidade a titulares de cartões na definição de métodos de pagamento e tipos de transação, recursos de bloqueio e desbloqueio de cartões, restrições a comerciantes, configurações específicas para cada país, além de diversas outras funcionalidades. Ele também inclui o PRIME Tokenisation, que habilita pagamentos móveis e digitais seguros com o uso de tokens.

"A América Latina continua sendo um promissor mercado em crescimento para a TSYS, e este contrato reafirma nosso apoio e compromisso com a região", declarou Ross Stewart, gerente geral da TSYS América Latina. "Como importante fornecedora global de pagamentos, estamos bem posicionados para oferecer soluções confiáveis que agregam mais valor aos clientes de nossos clientes, e esperamos ajudar o Banco Popular Dominicano a atingir suas metas estratégicas, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento contínuo do mercado de pagamentos na região."

O licenciamento do PRIME é parte de um pacote de produtos e serviços oferecidos pela linha de negócios PRIME Business Solutions da TSYS, que inclui gerenciamento de aplicativos ao lado de armazenamento e processamento com a plataforma TS Prime® personalizada para a região latino-americana.

Sobre o Banco Popular Dominicano S.A.

O Banco Popular Dominicano S.A. Banco Múltiple é a principal instituição financeira e o principal emissor de cartões de crédito da República Dominicana. Fundado em 1963, ele abriu suas portas para o público em janeiro de 1964. Sua visão em prol do desenvolvimento do país tem sido mantida desde sua origem, unindo esforços, promovendo iniciativas e envolvendo toda a sociedade dominicana em um projeto de desenvolvimento social e econômico, bem-estar, transformação e futuro coletivos. Ao longo de suas cinco décadas de democratização de serviços financeiros, o Banco Popular trilhou uma trajetória de importantes contribuições, com propostas de alto impacto em que a inovação desempenha um papel central, promovendo novos canais e plataformas para a inclusão financeira e oferecendo soluções para milhares de histórias de sucesso que vêm transformando a República Dominicana social e economicamente.

Sobre a TSYS

A TSYS® (NYSE: TSS) é uma importante prestadora global de serviços de pagamento que oferece soluções inovadoras, seguras e integradas em todo o espectro de pagamentos, desde o processamento do emissor e a aquisição do comerciante até a gestão de programas pré-pagos. Somos bem-sucedidos porque colocamos as pessoas e suas necessidades no centro de todas as decisões. É uma abordagem que chamamos de "People-Centered Payments®" (Pagamentos centrados nas pessoas).

A TSYS está sediada em Columbus, Geórgia, EUA, e conta com aproximadamente 12 mil colaboradores e escritórios locais distribuídos por 13 países. A TSYS gerou uma receita de US$ 4,9 bilhões em 2017, processando mais de 27,8 bilhões de transações. A TSYS é membro da Civic 50 e foi considerada uma das empresas mais éticas do mundo em 2018 pela Ethisphere Magazine. A TSYS integra o S&P; 500 e publica rotineiramente todas as informações importantes em seu site. Para obter informações adicionais, acesse www.tsys.com.

