Atirador ataca redação de jornal nos EUA e deixa 5 mortos

Um atirador matou cinco pessoas nesta quinta-feira e feriu outras em ataque a tiros à redação do jornal Capital Gazette jornal, em Annapolis, no Estado americano de Maryland, próximo de Washington. A polícia disse que um suspeito foi preso.



Um repórter do jornal, Phil Davis, relatou que o atirador atingiu várias pessoas. Ele tuitou que o homem atirou através da porta de vidro. "Não há nada mais aterrorizante do que ouvir várias pessoas sendo atingidas por tiros enquanto você se esconde sob sua mesa e continua ouvindo o atirador recarregar a arma."



As mortes foram confirmadas pela chefe da polícia interina, Anne Arundel, em uma coletiva para a imprensa.



O governador de Maryland, Larry Hogan, divulgou um comunicado dizendo que se sentia "absolutamente arrasado" com a tragédia.