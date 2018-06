Wall Street abre em baixa

Wall Street abriu levemente em baixa afetada pela incerteza gerada pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China no final do segundo trimestre.

O Dow Jones cedia 0,13% e o Nasdaq 0,09%.

Wall Street fechou em baixa na quarta-feira, quando Washington emitiu mensagens pouco claras sobre a China em meio ao temor da intensificação do confronto comercial entre as maiores economias do mundo.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,68%, a 24.117,59 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 1,54%, a 7.445,08, e o S&P; 500 retrocedeu 0,86%, a 2.699,63 unidades.