Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

A Nexon America anunciou hoje o Closed Beta 2 (segundo teste beta fechado) para o MapleStory 2, que será realizado de 18 de julho a 1º de agosto de 2018. Os novos jogadores e os fãs da franquia podem se registrar agora em http://maplestory2.nexon.net/en/signup/.

Como parte do aperfeiçoamento continuado do MapleStory 2, esse segundo Closed Beta apresentará novas atualizações de conteúdo, melhorias de controle e novas World Quests para os Maplers que precisam de mais RPG em suas vidas!

A Nexon oferecerá várias maneiras para entrar no Closed Beta 2, incluindo:

-- Eventos de retweets da Invasão de Monstros: eventos de mídia social hospedados no canal oficial do Twitter @PlayMaple2 onde os jogadores poderão ganhar chaves-beta;

-- Torneio de Tria: será realizado um evento no site de 2 a 12 de julho, com recompensas especiais no jogo para os participantes que votarem em sua classe favorita e compartilharem seus resultados. Os participantes selecionados neste torneio receberão acesso ao Closed Beta 2;

-- Parceria com a Razer: a Razer, líder mundial em dispositivos conectados e software para gamers, oferecerá brindes aos fãs com código beta.

O Maplestory 2 também apresentará um novo modo de Batalha Royale chamado Mushking Royale! O Mushking Royale estará disponível durante o Closed Beta 2 somente por um fim de semana, de 20 a 22 de julho de 2018. Este novo modo permitirá que até 50 jogadores lutem uns contra os outros até que apenas um vencedor sobreviva. Os recursos exclusivos deste modo incluem a habilidade de escalar paredes, atravessar obstáculos, esconder-se entre arbustos e aumentar a força de um personagem ao derrotar monstros. Os benefícios de jogar Mushking Royale durante o Closed Beta 2 incluirão recompensas cosméticas para o lançamento oficial.

"Estamos ouvindo a comunidade e levando seus comentários muito a sério", disse Jungsoo Lee, presidente da Nexon America. "À medida que implementamos novos conteúdos, mudanças e testes de estresse nos servidores do MapleStory 2, um segundo Closed Beta garantirá aos fãs a melhor experiência possível no lançamento".

Para manter os jogadores atualizados em relação aos novos desenvolvimentos, a Nexon também está dando início a uma nova série de Blogs dos Produtores, na qual os gerentes da comunidade e produtores do MapleStory 2 discutirão o conteúdo e manterão os jogadores informados. Para manter-se atualizado com as últimas notícias e informações, visite: http://maplestory2.nexon.net/en/news.

