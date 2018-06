Comunicado do Business Wire :Deconnect

Após um sucesso recorde em plataformas de crowdfunding, com US$ 8 milhões arrecadados em 2017 para um produto similar, a Deconnect, a marca da casa inteligente, está prestes a voltar para o Kickstarter para lançar a Gloo - uma estação de carregamento sem fio que funciona como uma fonte de luz ambiente. Sublinhando o compromisso da equipe Deconnect de projetar produtos elegantes, a Gloo é o primeiro projeto de crowdfunding que permite que você visualize exatamente como as diferentes versões do produto ficarão em sua casa, por meio de um recurso exclusivo de Realidade Aumentada no aplicativo da Deconnect.1

Ao contrário das estações de carregamento sem fio existentes, a Gloo - disponível em dois tamanhos, Mini e Regular e em cinco acabamentos - combina perfeitamente com vários ambientes, graças ao seu design elegante em forma de garrafa, sem cabos e à tecnologia de carregamento de superfície sem fio. Com uma bateria de 20.000 mAh, a Gloo Regular pode fornecer até oito cargas completas para smartphones, tanto sem fio, com tecnologia Qi, quanto por USB. E tem mais: a Gloo também pode ser usada como sistema de iluminação ambiente, controlado por aplicativos móveis, para ajudar a criar qualquer atmosfera que você queira ao seu redor. E para quem está cansado de pedir a espectadores para tirar uma foto em grupo, a Gloo Regular, em breve, também poderá tirar fotos panorâmicas e fazer vídeos graças ao seu complemento de alta resolução, Gloo 360 Cam.

Boris Brault, CEO da Deconnect, comentou: "O ecossistema Gloo visa redefinir a imagem de carregamento de dispositivos móveis - de algo puramente funcional e, muitas vezes, desagradável - a algo que complementa os ambientes interiores contemporâneos e os estilos de vida conectados igualmente. A Deconnect tem tudo a ver com a Internet das coisas - e com a Gloo, a forma encontra a função pela primeira vez, quer esteja em casa, em um bar ou no saguão do aeroporto.

"Usar o Kickstarter é importante para nós como um meio para validar a inovação de nossos produtos, além de nos dar capacidade de explorar ideias e inspiração para novos acessórios compatíveis que podemos desenvolver e lançar em 2019", acrescentou Brault.

A Gloo, originalmente concebida para a casa, também é perfeita para unidades de hospitalidade como hotéis, bares e restaurantes onde há necessidade de múltiplas estações de carregamento. Cada Gloo em forma de garrafa usa a tecnologia Wireless Surface Charging?, um meio de carregamento que é exclusivo da Gloo e que permite que dispositivos se acomodem em superfícies arredondadas graças às bobinas curvas customizadas e patenteadas do produto. A Gloo também é complementada por uma coleção de pads sem fio de carregamento rápido de 10W, meticulosamente trabalhados com os melhores materiais, como mármore e fibra de carbono, que atraem especialmente os proprietários de smartphones premium.

Os primeiros apoiadores que se inscreverem para a Gloo através de sua campanha no Kickstarter podem pôr as mãos na Gloo Mini por US$59 (em vez de US$99) e na Gloo Regular por US$119 (em vez de US$199).

Sobre a Deconnect:

Com sede em Miami, a Deconnect é especialista no mercado de casas inteligentes. A marca de Deconnect nasceu do desejo de reinventar os objetos domésticos do cotidiano, reinventando-os como peças inteligentes, elegantes e conectadas produzidas com os melhores materiais. A Deconnect faz parte do Grupo BOW (Be Over the World) - especialista em IOT de rápido crescimento e orientado para o consumidor, operando em todo o mundo dos portáteis, dos veículos conectados e do ambiente doméstico inteligente. Em julho de 2015, a BOW gerou EUR10 milhões da NextStage AM na roda de financiamento da série A e encerrou em novembro de 2017 a sua linha de financiamento de $ 23,5 milhões da PM Equity Partner, o fundo corporativo de risco da Philip Morris International.

