Comunicado do Business Wire :millionairemansion.co.uk

millionairemansion.co.uk estão abrindo uma competição, cujo prêmio é uma mansão no Reino Unido no valor de 2,3 milhões de libras, para participantes do mundo inteiro, tornando-a a primeira competição global de casas de luxo. A mansão de campo está situada em Devon, Inglaterra, a 2 horas de carro de Londres e a apenas 25 minutos da bela e histórica costa de Devonshire.

The competition prize is this English mansion, set in 10-acres of grounds. (Photo: Business Wire)

A mansão vem com todo o conteúdo e mobiliário, piscina interna, ginásio, campo de golfe de três buracos, 10 acres de terreno, garagem para quatro carros e um apartamento separado com o seu próprio jardim privado. O prêmio também inclui £ 50.000 em dinheiro, um Rolls Royce, o imposto do selo do Reino Unido pago, além dos serviços pagos de uma governanta e um jardineiro durante um ano. O vencedor poderá morar, alugar ou vender a casa. Os proprietários atuais até mesmo os ajudarão a vender a luxuosa propriedade.

No andar térreo, a mansão apresenta portas de entrada duplas que levam a um grande salão, sala de estar, cozinha, sala de jantar, biblioteca, escritório, sala de café da manhã, bar e portas duplas para um terraço de lazer e churrasqueira, com degraus até uma ajardinada. O porão tem uma adega, despensa, lavanderia e áreas de armazenamento.

No andar de cima, existem quatro suítes grandes. A suíte principal (master) tem sua própria área de estar, quarto de vestir e portas francesas que se abrem para uma varanda.

A propriedade é totalmente protegida por portões elétricos, sistemas de televisão de circuito fechado e alarmes.

Acredita-se que seja a primeira vez que uma casa pode ser ganha em uma competição global on-line, em millionairemansion.co.uk, em quase todos os países do mundo.*

O casal bem-sucedido e que são os proprietários da casa, desejam permanecer anônimos, estão casados e trabalham juntos há 45 anos. Eles estão doando 20% dos lucros da competição para caridade.

Eles disseram: "Nossa paixão é ajudar os outros, depois que recebemos o apoio de nosso primeiro empregador, quando iniciamos o nosso próprio negócio. Temos muitas lembranças familiares felizes, mas agora queremos usar a casa para ajudar algumas instituições de caridade maravilhosas e dar a alguém a chance de se tornar um milionário instantâneo. É muito bom pensar que em algum lugar do mundo, alguém vai acordar um milionário ao ganhar o que é uma mansão muito britânica em uma das partes mais bonitas da Inglaterra".

Assim como o principal prêmio Millionaire Mansion (Mansão milionária), existem nove prêmios no valor de £ 10.000.

Os bilhetes custam 10 libras, mais 50 centavos de taxa de reserva por transação. Pela chance de ganhar, os participantes, que devem ter pelo menos 18 anos, precisam comprar um bilhete no site millionairemansion.co.uk e responder satisfatoriamente uma pergunta de múltipla escolha.

A competição do millionairemansion.co.uk vai até 30 de novembro de 2018. Um máximo de um milhão de bilhetes estão disponíveis.

Notas aos editores

*Residentes da Irlanda do Norte, países da UE além da Grã-Bretanha e países onde tais competições não são permitidas por suas próprias leis não podem participar. Os termos e condições da competição estão disponíveis em https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

A competição é administrada por uma empresa estabelecida pelos proprietários, Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (registrada na Inglaterra: número 11028385). Os ganhadores serão escolhidos aleatoriamente por um computador através do uso de um algoritmo, que será supervisionado por uma equipe jurídica independente. Os vencedores serão notificados dentro de três dias da data de encerramento da competição.

As instituições que se beneficiarão são: Make a Wish UK, Demelza, British Red Cross, Global's Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth's Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall e Farms For City Children.

