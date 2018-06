Delegação da Eritreia viaja para Etiópia nesta terça

Uma delegação de representantes eritreus viaja nesta terça-feira (26) para Adis Abeba, uma visita histórica após o anúncio do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, de pôr fim aos conflitos que opuseram esses dois países - informou uma fonte do governo.

"A delegação eritreia chega [...] em algumas horas", disse à AFP o porta-voz do Ministério etíope das Relações Exteriores, Meles Alem.

O presidente eritreu, Issaias Afeworki, havia anunciado na semana passada o envio dessa delegação, depois de a Etiópia lhe estender a mão.

Etiópia e Eritreia travaram, entre 1998 e 2000, uma guerra que deixou cerca de 80.000 mortos, devido, principalmente, às divergências sobre sua fronteira comum.

A rejeição da Etiópia de aplicar uma decisão de 2002 de uma comissão apoiada pela ONU sobre o traçado da fronteira fez durar a animosidade entre os dois países.

No início de junho, porém, o novo presidente etíope, Abiy Ahmed, iniciou uma profunda mudança de política, ao anunciar sua intenção de aplicar o acordo de paz firmado em 2000 com a Eritreia e as conclusões da comissão internacional independente sobre a demarcação da fronteira.